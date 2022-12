2023 steht das Jubiläum auf dem Programm

Walldürn. Zu einer Turnratsitzung trafen sich die Mitglieder des Turnrates des TV Walldürn im TV-Turnerheim. Erfreut zur Kenntnis genommen wurde, dass der Rasenplatz hinter dem Auerberg-Schulzentrum im Zusammenhang mit den Mäharbeiten des Auerberg-Sportplatzes der Stadt seit dem Sommer von einem Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes mitgemäht wird. Die Umrandungs-Pflegearbeiten müssen jedoch auch weiterhin vom Verein gewährleistet werden. Ferner sollen im nächsten Jahr im Außenbereich der TV-Hütte kleinere Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hinsichtlich des als neues TV-Turnerheim genutzten Gebäudes in der Neuen Altheimer Straße wurde mit der Stadt ein Mietvertrag abgeschlossen. Hinsichtlich der Jahresplanung für 2023 und des Jubiläums 175 Jahre TV Walldürn gibt es folgende Termine:

28. April Tagung der Sportabzeichenprüfer des Sportkreises Buchen im Gasthaus „Zum Engel“; 6. Mai Ehrungsabend in der Nibelungenhalle; 24. Juni Gaukinderturnfest des Main-Neckar-Turngaus auf dem Gelände des Sportzentrums Auerberg; 23. September Jubiläums-Festabend „175 Jahre TV Walldürn“ im Haus der offenen Tür; 21. November BTB-Stammtisch mit dem Schwerpunktthema „Zielgruppe Best-Ager im Turnverein“ im Clubheim der Eintracht ’93. Ferner ist im Verlauf des Jubiläumsjahres 2023 noch ein Werbespiel der American-Football-Abteilung des TV Walldürn gegen einen höherklassigen Gegner auf dem Sportgelände Walldürn-Süd geplant.

Schließlich wurde vonseiten des Vorsitzenden Leo Kehl und der Abteilungsleiter noch auf folgende Termine hingewiesen: 4./5. Februar Übungsleiter-Modul 1 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim „Grundlehrgang“; 4. März Jugendversammlung Main-Neckar-Turngau in Königheim; 12. März Fortbildung Main-Neckar-Turngau „Aerobic and More“in der Turnhalle Keimstraße; 18. März Übungsleiter-Modul 2 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim „Alle Fachbereiche Turnen“; 24. März Generalversammlung TV im Gasthaus „Hirsch“; 25. März Turngau „Vollversammlung“ in Sennfeld; 25. März Workshop „Mond Body Turngau in der Turnhalle Keimstraße; 1./2. April Übungsleiter-Modul 3 Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim „Grundlehrgang“; 23. April Turngau Jugendfortbildung „Abenteuer“ in der Turnhalle in Hettingen; 7. bis 9. Juli Landeskinderturnfest in Offenburg. ds