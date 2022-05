2023 feiert der Turnverein Jubiläum

Walldürn. Berichte und Wahlen standen auf der Tagesordnung der Generalversammlung des TV Walldürn im Gasthaus „Zum Hirsch“.

Bürgermeister Markus Günther sagte, die Stadt Walldürn wisse sehr zu schätzen, was sie an ihrem mit derzeit 1990 Vereinsmitgliedern größten Sportverein habe. Die Tatsache, dass der TV Walldürn seit nunmehr schon so lange so lebendig und agil sei, beweise, dass es gelungen sei, über allen Zeitwandel hinweg die Zielsetzung stets interessant und attraktiv zu machen. Dies setze ein erhebliches Maß an Flexibilität voraus, vor allem aber auch einen festen Zusammenhalt im Verein. Diesen Zusammenhalt und die Kreativität im TV 1848 Walldürn könne man als Markenzeichen dieses Vereins bezeichnen.

Sportringvorsitzender Joachim Mellinger dankte dem Vorstand des TV für die stets gute und sehr harmonische Zusammenarbeit und würdigte die vorbildliche Jugendarbeit des Turnvereins.

Vorsitzender Leo Kehl erstattete den Bericht des Vorstandes über die zurückliegenden drei Vereinsjahre, nachdem Pandemie-bedingt 2020 und 2021 keine Generalversammlungen stattfanden. Alle durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen hätten zwangsläufig auch den TV Walldürn betroffen und den Sportbetrieb über längere Zeiträume hinweg fast komplett lahmgelegt.

In den zurückliegenden drei Jahren gab es diverse Aktivitäten und Aktionen. Genannt wurden von ihm vor allem noch einmal die Unterstützung der Stadt beim Bau der neuen Sporthalle Keimstraße, der Umzug des Turnheimes im Rahmen der Sanierung der Grundschule ins neue Domizil in der Neuen Altheimer Straße oder die Vorbereitung des Spielfeldes 2 auf dem Sportgelände der Eintracht 93 für den Spielbetrieb der vor zwei Jahren neu gegründeten American-Football-Abteilung. 2020 und 2021 konnten jeweils immer nur eine Vorstandssitzung und eine Turnratsitzung durchgeführt werden.

Public Viewing zur WM

Kurz ausblickend auf die Aktivitäten des TV in 2022 und im Jahr 2023 wünschte sich der Vorsitzende vor allem einen möglichst normales Jahr ohne weitere einschneidende corona-bedingte Einschränkungen. Weiter nannte er die Planung eines Public-Viewing auf dem Sportgelände „Walldürn-Süd“ im Dezember zusammen mit der Eintracht bei der Fußball-WM 2022, sowie die die Planung und Vorbereitung des Vereinsjubiläums „175 Jahre TV 1848 Walldürn“ im Jahr 2023 mit einer Festveranstaltung im Herbst 2023 sowie weiteren über das Jahr verteilte kleineren Veranstaltungen und schließlich einem speziellen Ehrungsabend für alle in den letzten drei Jahren corona-bedingt ausgefallenen Vereinsehrungen. Er dankte abschließend allen, die den Turnverein in den zurückliegenden drei Vereinsjahren unterstützt haben.

Recht eindrucksvoll dokumentiert wurden im weiteren Verlauf von den Abteilungsleitern oder Abteilungssprechern die vielfältigen Aktivitäten und sportlichen Erfolge der einzelnen Abteilungen und Sparten des TV im Breiten- und Leistungssportbereich (weiterer Bericht folgt).

Über die Vereinsfinanzen informierte Schatzmeister Markus Kreis, dem die beiden Kassenrevisoren Berno Geier und Christian Weber eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.

Nach der einstimmigen Entlastung des Schatzmeisters sowie des Vorstands folgten die Teilneuwahlen, die folgendes Ergebnis brachten: 2. Vorsitzender Martin Kautzmann, 3. Vorsitzender Christian Schott, Oberturnwart Dominik Englert, Gerätewart Peter Marquardt.

Bestätigt wurden in dieser Generalversammlung weiter alle Abteilungsleiter der jeweiligen TV-Abteilungen. ds