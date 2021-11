20 Auszubildende pflanzen 20 Obstbäume

Walldürn. 20 Auszubildende von Procter & Gamble (P&G) am Standort der Firma Braun in Walldürn haben am Donnerstag gemeinsam mit Mitgliedern des Biotopschutzbunds Walldürn 20 Obstbäume in der Nähe des Römerbads gepflanzt. Passend zur geschichtsträchtigen Umgebung handelte es sich bei den Gehölzen nicht um heutzutage im Gartenbau übliche Obstbäume. Auch nicht um historische Sorten, sondern um sogenanntes Ur-Obst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese nicht veredelten heimischen Arten waren lange Zeit in Vergessenheit geraten und nahezu nirgends mehr zu finden. Dem Verein „Ahornblatt“ in Mainz ist es dennoch gelungen, über viele Jahre hinweg seltene oder verschollene Arten aufzuspüren und bisher mehr als 2000 von ihnen in einer Genbank zu erfassen. Das begleitend dazu von Dr. Norbert Kleinz entwickelte Konzept eines naturnahen Gartenbaus hat sich der Biotopschutzbund Walldürn für die Aktion mit P&G zum Vorbild genommen.

Pflegeleichte Sorten

Neben acht verschiedenen Ur-Obst-Sorten wie dem „Apfelberger Zuckeräpfelchen“, dem Wildapfel „Geising“ oder der Weichsel „Carmine Jewel“ standen auf dem von der Stadt Walldürn zur Verfügung gestellten Grundstück Wildfrüchte wie Sanddorn, Felsenbirne und Heckenkirsche zur Pflanzung bereit. Was dabei zu beachten war, erklärten Ruprecht Weckbach und Armin Hollerbach den Auszubildenden. Tief genug, aber nicht zu tief mussten die Pflanzlöcher ausgehoben werden. Neben Drahtkörben als Wühlmausschutz durften auch Holzpfosten zur Befestigung der Stämmchen nicht fehlen. Und schließlich musste das Erdreich um die Bäume und Sträucher vorsichtig verdichtet werden.

Bevor die Auszubildenden selbst zu Spitzhacke und Spaten greifen durften, erklärte Berthold Mairon die Vorteile von Ur-Obst gegenüber veredelten Obstsorten: „Die Pflanzen müssen nicht geschnitten, gedüngt, gespritzt oder bewässert werden. Sie kommen ohne menschliche Hilfe zurecht.“ Die robusten Pflanzen seien deshalb auch für jeden Hausgarten geeignet. „Der Geschmack der Früchte ist ganz anders als man ihn von Obst aus dem Supermarkt kennt“, sagte Mairon. Er wünschte sich, dass die junge Generation nicht nur über Natur- und Artenschutz rede, sondern selbst mit anpacke. „Ich hoffe, dass Ur-Obst irgendwann genauso bekannt wird, wie die Rasierapparate von Braun.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf die Besonderheiten des Standorts für die jungen Bäumchen ging Georg Hussong ein. Er sprach von „blutgetränktem Boden“, in dem vieles noch verborgen sei. Bereits in der Jungsteinzeit vor 5000 Jahren hätten Menschen auf der Anhöhe in der Nähe der heutigen Stadt Walldürn gesiedelt. Weitere Belege ließen sich auf die Zeit um 800 vor Christus datieren. Zur Zeit der Römer zwischen 150 vor bis 260 nach Christus habe sich auf dem Gelände eine zivile Siedlung in unmittelbarer Nähe eines römischen Kastells befunden. Normalerweise dürfe deshalb kein Spatenstich auf dem Acker gemacht werden. Für die Pflanzaktion habe man jedoch eine Sondergenehmigung erhalten.

Nach diesem Exkurs in die Geschichte des Areals um das Weltkulturerbe Römerbad machten sich die Auszubildenden in kleinen Gruppen an die Arbeit und pflanzten die Obstgehölze nach einem zuvor festgelegten Plan. „Solche Arten sind nämlich nie in Monokulturen gestanden, sondern immer in Pflanzgemeinschaften“, gab Berthold Mairon ihnen noch mit auf den Weg.