180 Schüler starteten für den guten Zweck

Walldürn. Es war ein wunderschönes und lange vermisstes Gemeinschaftserlebnis, das die Schulgemeinschaft der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn am vergangenen Freitag auf ihrem Sportgelände erleben durfte: Mehr als 180 Teilnehmer standen am Start der Laufstrecke und warteten auf das „Go“ von Schulleiter Patrick Schmid, um beim Spendenlauf für das Regenwaldprojekt „EcoProject Wane“ in Indonesien ihre Runden zu drehen. Nicht nur beim Organisationsteam bestehend aus Sebastian Reichert und Silvia Spiesberger mit Schülern der Geographie-Klasse 9a gab es strahlende Gesichter, auch viele Läufer waren sichtlich stolz auf ihre Leistung.

Im Juni hatten die Organisatoren gemeinsam mit den Gründern des Ökoprojekts auf die Bedrohungen des Regenwaldes und der Korallenriffe sowie deren Bedeutung für das weltweite Klima aufmerksam gemacht und die langfristig angelegten, ganzheitlichen Initiativen wie Aufforstung und Bildung vorgestellt. Da sichergestellt ist, dass wirklich jeder Euro direkt in die Projekte fließt, war es für die Schülerinnen der Realschule einfacher, Sponsoren zu finden, die für jede erlaufene Runde ihren Obulus spenden.

Natürlich beteiligten sich auch die Organisatoren, Lehrer und der Schulleiter am Spendenlauf selbst, so dass mancher mehr Runden schaffte, als er sich vorher vorgenommen hatte. Aber gemeinsam mit Gleichgesinnten und angespornt durch Klassenkameraden und Freunde, die anfeuerten, abklatschten oder Getränke anreichten, zogen viele Teilnehmer Runde um Runde: Manche schafften über 40 Bahnen und werden damit vermutlich auch die eigenen Sponsoren mehr als überrascht haben.

Schulleiter Patrick Schmid, der die geltenden Regeln für den Sponsorenlauf zuvor nochmals klar gemacht hatte, dankte den drei Hauptsponsoren der Volksbank Franken, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Reichert Hair Company ebenso wie jeder Läuferin und jedem einzelnen Spender. Sein Dank galt auch dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsgruppe Walldürn, das zur Absicherung eventueller gesundheitlicher Notfälle vor Ort war, und natürlich den Hauptverantwortlichen Silvia Spiesberger, Sebastian Reichert und den Neuntklässlern Justin Andres, Anna Maria Bauer, Chiara Bödigheimer, Elina Dietz, Lena Günther, Kira Hasenstab und Enya Windisch, die sich nach dem Lauf zu einem Erinnerungsfoto aufstellten.