175-Jahr-Jubiläum wirft Schatten voraus

Walldürn. Bei der Sitzung des erweiterten Turnrates des TV Walldürn am Mittwoch blickte Vorsitzender Leo Kehl auf die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Wochen zurück. Dabei ging er auf die Beteiligung der Turnerjugend am verkaufsoffenen Sonntag ebenso ein wie auf den ersten Heimspieltag der American-Football-Abteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erfreut stellte Kehl fest, dass das Vereinsgeschehen beim TV trotz einer nach wie vor kritischen Pandemie-Lage allmählich wieder in geregelte Bahnen gelenkt werden kann. Mit großer Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen wurden Kehls Ausführungen über die neuen Vereinsförderrichtlinien der Stadt, ebenso wie die Tatsache, dass der TV-Rasenplatz hinter dem Auerberg-Schulzentrum künftig von einem Mitarbeiter des städtischen Bauhofes mitgemäht wird. Einen wichtigen Besprechungspunkt stellte dann die Abklärung organisatorische Details für die Generalversammlung des TV mit Teilneuwahlen am Freitag, 20. Mai, 19.30 Uhr, im Gasthaus „Zum Hirsch“ dar. Die Ehrungen langjähriger Mitglieder finden 2023 statt, da der TV dann sein 175-Jahr-Jubiläum feiern wird.

Bei der Ehrungsveranstaltung des Badischen Sportbundes am 7. Juli im HdoT übernimmt der TV die Bewirtung der Gäste.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jahresplanung

Im Ausblick teilte ein Vertreter der „Silverbacks“ die Termine für die noch ausstehenden fünf Heimspieltage in der Kreisoberliga g mit: 8., 21. und 28. Mai, 2. Juli und 13. August.

Am 29. April nehmen Vorstandsmitglieder am Sportkreistag in Hardheim teil. Die Turnerjugend nimmt am 26. Juni am Kinderturnfest des Main-Neckar-Turngaues in Hardheim sowie vom 22. bis 24. Juli in Künzelsau teil. Volleyball- und American-Football-Abteilung sowie Turnerjugend werden sich am Ferienprogramm der Stadt beteiligen, beim „Blumenfest“ aktiv werden wollen Turnerjugend und American-Football-Abteilung. Im Dezember ist wie bei vergangenen Fußball-Welt- und Europameisterschaften zusammen mit der Eintracht ein Publik-Viewing geplant.

Schließlich teilte Leo Kehl mit, dass sich die American-Football-Abteilung am bundesweiten Auszeichnungswettbewerb „Sterne des Sports“ beteiligen wird. Die Planungen für das 2023 anstehende Vereinsjubiläums laufen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit der Festlegung des Termins für die nächste Turnratsitzung auf Montag, 26. September, 19 Uhr, im TV-Turnerheim in der Neuen Altheimer Straße wurde der offiziellen Teil der Turnratssitzung des TV Walldürn beendet. ds