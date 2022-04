1,6 Millionen Euro fließen in Tourismus

Walldürn. Die Corona-Pandemie hat neben vielem anderen auch die Tourismusbetriebe, Ferieneinrichtungen und Gastronomen im Land schwer gebeutelt. Unlängst davon betroffen war beispielsweise auch die Walldürner Wallfahrt in den vergangenen beiden Jahren, sodass sie nur eingeschränkt stattfinden konnte. Damit blieben auch Touristen aus, die sonst gewöhnlich die Wallfahrtsstadt besuchen und dort ihre Freizeit genießen. Für einige Gastronomen und Fremdenverkehrsbetriebe waren die Ausfälle irreparabel. „Jetzt gilt es, neuen Mut zu fassen, um langsam aber sicher wieder touristisch durchstarten zu können. Rund 1,6 Millionen Euro an Landesmitteln aus dem Tourismusförderprogramm können dazu beitragen, die Wallfahrtsstadt in Zukunft noch intensiver zu einem touristischen Magnet im Kreis zu machen“, freut sich der CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konkret sollen die Landesmittel die Errichtung einer neuen Tourist-Information in Walldürn bezuschussen. Mit 1 589 750 Euro beträgt der Landeszuschuss 60 Prozent der Gesamtkosten, die die Stadtteile Walldürn für das Tourismusinfrastrukturprojekt aufwendet. Das Land kann in diesem Jahr mit insgesamt 29 kommunalen Tourismusinfrastrukturprojekten deutlich mehr Vorhaben als zuvor unterstützen. Auch die Gesamtsumme von rund 13,32 Millionen Euro ist so hoch wie noch nie seit Bestehen des Programms. „Urlaub auf dem Land ist angesagt, davon soll auch der Odenwald noch besser profitieren “, so Peter Hauk abschließend.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2