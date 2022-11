1576 Kilometer auf dem Rad unterwegs

Walldürn. Nach dem Ende der Sportsaison trafen sich die Freizeitradler des TV Walldürn zu einer resümierenden Abschlusssitzung im Gasthaus „Hirsch“. Der bisherige Spartenleiter, Werner Weigand, freute sich, dass sich auch Gruppenleiter aus alten Tagen eingefunden hatten. Er hob hervor, dass bei allen 33 Touren während des vergangenen Sommers keine schwerwiegenden Stürze und Verletzungen zu melden waren; ein Beweis dafür, dass die Radsportler immer sehr achtsam und vorausschauend unterwegs waren.

Der Tourenleiter nannte die Fahrer, welche sich am häufigsten auf den Sattel gesetzt hatten. Außerdem erwähnte er die Senioren, weiblich und männlich, die auch mit über 80 Jahren die Touren mitgemacht haben. Während des Sommers wurde eine Gesamtstrecke von 1576 Kilometer abgefahren, die Teilnehmerzahl schwankte zwischen vier und 20.

Ein Höhepunkt war die Dreitagestour am Wochenende um den Spessart mit jeweils einer Übernachtung auf Burg Rothenfels und in Mespelbrunn. Ein anderer Höhepunkt war die Samstagsrunde an den Main und zurück, vorbereitet und geleitet von Wolfgang Eisenhauer.

Nach seinem Bericht blickte der Spartenleiter zurück auf seine zwölfjährige Tätigkeit und drückte die Hoffnung aus, dass die Gruppe weiterhin mit erfahrenen und auch neuen Leitungskräften im nächsten Sommer aktiven Radsport betreiben wird. Das Teammitglied Simone Stich beschrieb in der Versammlung die Touren, welche sie vorbereitet und geleitet hat. Martin Kautzmann, ebenfalls Teammitglied, stellvertretend für den verhinderten Vorsitzenden des TV Walldürn, bedankte sich bei dem Leitungsteam für seinen Einsatz mit einem Präsent und bei allen Aktiven für die Mitarbeit im Gesamtverein. Die Gruppe der Radsportler zeigte sich ebenfalls gegenüber dem Leitungstrio dankbar.