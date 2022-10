15 500 Euro an den VfB Altheim überreicht

Altheim. „Viele schaffen mehr“: Der VfB Altheim benötigte für die weitere Nutzung des Hauptspielfeldes eine dringende Umrüstung der Flutlichtanlage. Der Trainings- und Spielbetrieb an Abenden war mit der veralteten Beleuchtung nicht mehr durchführbar. Aus diesem Grund hat der Verein um finanzielle Unterstützung auf der Crowdfunding-Plattform der Volksbank Franken gebeten. Hier kam ein Betrag von insgesamt 15 500 Euro zusammen, der Anteil der Volksbank Franken liegt bei 6000 Euro. Somit wurden 154 Prozent des ursprünglichen Finanzierungsziels in Höhe von 10 000 Euro erreicht. Bankvorstand Rainer Kehl übergab den offiziellen Spendenscheck an die Verantwortlichen des VfB Altheim in Vertretung des neuen Vorstandteams mit Johannes Hemberger, Thorsten Frank und Christian Müller. Bild: Volksbank

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1