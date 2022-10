13 Bewohner mussten in Walldürn das Haus räumen

Walldürn. Mit dem Schrecken davon kamen 13 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Miltenberger Straße in Walldürn. In der Montagnacht brach gegen 21.40 Uhr in der Wohnung eines 19-Jährigen im dritten Stockwerk des dreigeschossigen Hauses, während dessen kurzer Abwesenheit, ein Brand aus. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch die übrigen elf Wohnungen des Gebäudes beeinträchtigt. Die 13 Bewohner, die alle unverletzt blieben, mussten das Gebäude verlassen. Sie wurden zunächst in einem in der Nähe befindlichen Seniorenwohnheims untergebracht. Gegen

22.50 Uhr war der Brand gelöscht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 100 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Neben der Polizei war der Rettungsdienst mit 15 Einsatzkräften sowie die Feuerwehr mit zehn Fahrzeugen und 40 Feuerwehrkräften am Brandort eingesetzt.

