Zwölf Tage im Hunsrück

Tauberbischofsheim. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder soweit: Vom 29. August bis 9. September erwartet einen die Ferienfreizeit der KjG St. Bonifatius. Es gibt zwölf actionreiche und abwechslungsreiche Tage voller Spiel, Spaß und Gemeinschaft. Die Zeit wird gemeinsam mit einem siebenköpfigen Team ausgebildeter Gruppenleiter und einem hochmotivierten Küchenteam im Freizeithaus „Engel“ in Rheinböllen im Hunsrück verbracht. Das Haus bietet nicht nur einen großen Innenhof, ein Wiesengelände und eine Lagerfeuerstelle, sondern auch eine große Anzahl an Möglichkeiten für Tagesausflüge in der Umgebung.

Wer zwischen neun und 14 Jahren alt ist und Lust auf eine geniale Zeit voller Spiele, neuer Freundschaften und unvergesslicher Erlebnisse hat, melde sich direkt an.

