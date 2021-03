Tauberbischofsheim. Der Lions Club Tauberbischofsheim hat in den Jahren 2017 und 2018 circa 850 Stammzellentypisierungen sowohl öffentlich als auch an Schulen organisiert und auch finanziert. In der Mehrzahl beteiligten sich junge Menschen, die sich zu diesem Zweck typisieren ließen.

Ihre Daten wurden dann in der Deutschen Stammzellenspenderdatei des Deutschen Roten Kreuzes gespeichert.

Wie der damalige Initiator des Lions Clubs, Oskar Fuchs, jetzt in der Mitgliederversammlung vermelden konnte, war die Aktion bisher besonders erfolgreich.

44 zur Bestätigungstestung

44 damals typisierte Personen wurden zu einer Bestätigungstestung aufgerufen, bei der eine exakte Blutanalyse vorgenommen und ermittelt wird, ob die Gewebemerkmale mit denen eines bestimmten Empfängers zusammenpassen. In Folge ist es zu zwölf Stammzellenübertragungen gekommen.

Fünf an Leukämie also Blutkrebs erkrankten Menschen in den USA, vier in Deutschland und je einem in Dänemark, Finnland und Ungarn konnte so geholfen werden. Sie haben dadurch eine neue Lebenschance erhalten. Dass das Blut von fünf Prozent der Typisierten genauer analysiert und es dann bereits nach nicht einmal vier Jahren bei 1,4 Prozent der Getesteten tatsächlich zu Stammzellenübertragungen gekommen ist, ist ein außergewöhnlich gutes Ergebnis und liegt weit über dem Durchschnitt.

Vor allem Männer beteiligten sich

Nachdem bei der Aktion des Lions Clubs die Zahl der typisierten Männer überwog, waren es alles Männer, die zur Spende aufgerufen wurden.

Die Mitglieder des Lions Clubs sind auf das bisherige Ergebnis sehr stolz und froh darüber, diese Aktion hier in der Region durchgeführt zu haben.

Weltdatenbank

Der Lions Club bedankte sich bei allen, die sich an dieser Aktion beteiligt, sie unterstützt haben und ganz besonders bei den zwölf anonymen Spendern aus der Region.

Die Daten der noch nicht zur Blutanalyse oder gar zur Spende Aufgerufenen werden bis zum Erreichen des 60. Lebensjahres in der Weltdatenbank geführt und die Bilanz dieser Aktion kann durchaus noch durch weitere Spender verbessert werden. lcpm