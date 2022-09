Zwei Pedelec-Fahrerinnen bei Tauberbischofsheim verletzt

Tauberbischofsheim. Eine Leicht- und eine Schwerverletzte Pedelec-Fahrerin war die Folge eines Zusammenstoßes der beiden Radlerinnen am Mittwochnachmittag in Tauberbischofsheim. Auf dem Radweg parallel zur B27 zwischen Dittwar und Tauberbischofsheim kollidierten die Frauen gegen 14.30 Uhr und stürzten. Beide trugen einen Schutzhelm. Die in Richtung Dittwar fahrende 74-Jährige wurde schwer verletzt, ihre entgegenkommende Unfallgegnerin leicht. Beide Frauen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1