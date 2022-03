Zwei junge Piloten für das Taubertal

Tauberbischofsheim. Paul Bauer und Justin Rothmeyer, beide Flugschüler des Aero-Clubs Tauberbischofsheim, haben am Samstag ihre praktische Prüfung im Segelflugzeug abgelegt.

Der Wind aus Ost, die Startbahn Süd-Ost ausgerichtet: Am Tag der Prüfung galt es, dem Prüfer zu zeigen, dass man alle Ausbildungsabschnitte absolviert hat und das Segelflugzeug sicher beherrscht. Richtig typisches Segelflugwetter mit viel Thermik und schönen Wolken war zwar nicht, aber trotzdem wird dieser Tag den jungen Piloten in Erinnerung bleiben.

Paul Bauer, der in seiner Ausbildung etwa 140 Starts und 70 Stunden unter den wachsamen Augen seiner Fluglehrer geflogen ist, bewies in mehreren Starts an der Seilwinde des Vereins, dass er so weit ist, das Flugzeug auch eigenverantwortlich zu führen.

Auch Justin Rothmeyer bestand die Prüfung am Wochenende prompt. Er trat sie mit 158 Starts und 55 Stunden Ausbildung an. Wie Paul Bauer war auch er sehr konzentriert und sicher beim Fliegen mit dem Prüfer.

Beide haben jeweils unter Beobachtung des Prüfers alle Tätigkeiten zur Vorbereitung des Flugzeuges und der Ausrüstung durchgeführt. Im Fluge zeigten sie die geforderten Prozeduren und Handlungen, als ob der Prüfer gar nicht dabei wäre. Dieser soll ja nur prüfen und selbst nicht eingreifen müssen. Natürlich war das auch nicht nötig, da beide sehr souverän das Flugzeug beherrschen und gut ausgebildet sind. Trotz des jungen Alters können die beiden nun voller Stolz in ein paar Wochen ihre Pilotenlizenz „schwarz auf weiß“ in Händen halten. shae