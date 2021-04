Zuständig für den Bereich Integration

Odenwald-Tauber/Stuttgart. MdB Nina Warken (Wahlkreis Odenwald-Tauber) wurde seitens der CDU Baden-Württemberg für die Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen in das Verhandlungsteam für den Bereich „Gesellschaft und Integration“ (Arbeitsgruppe 9) berufen. Warken wird hierbei als Vorsitzende die diesbezügliche Arbeitsgruppe leiten.

Dazu erklärt Generalsekretär Manuel Hagel: „Wir werden in den kommenden Wochen hart arbeiten, um Baden-Württemberg eine gute Grundlage für eine innovative und kreative Regierung zu geben. Mit unserem Regierungsprogramm ,Neue Ideen für eine neue Zeit’ haben wir bereits die Melodie für dieses neue Kapitel in Baden-Württemberg gesetzt. Wir formulieren unsere Ideen für Baden-Württemberg jetzt in den Koalitionsverhandlungen weiter aus. Dafür haben wir eine tolle Mannschaft, die breit und stark in unserer Partei verwurzelt ist – junge Starter und erfahrene Köpfe, Erfahrung aus Europa, dem Bund, dem Land und unseren Kommunen.“

Nina Warken. © DPA

Jeder Einzelne werde in den kommenden Tagen und Wochen seinen Erfahrungsschatz einbringen. Es sei wirklich großartig, dass „wir mit Nina Warken eine kompetente und engagierte Verhandlerin in unserem Team dabei haben. Ich bin mir sicher, dass mit dem Einsatz unserer Verhandler am Ende etwas richtig Gutes fürs Land entsteht.“

Die Innenpolitikerin Warken, Vorstandsmitglied und Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, freut sich darüber, Teil des Verhandlungsteams der CDU zu sein: „Wir haben mit dem Sondierungsergebnis ein gutes Fundament für die Koalitionsverhandlungen. In den kommenden Wochen werden wir das in unseren Arbeitsgruppen gemeinsam und vertrauensvoll mit den Grünen ausbuchstabieren.“ pm

