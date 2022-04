„Zurückhaltung war gestern, heute sind wir an der Reihe“

Dittigheim/Odenwald-Tauber. Die Delegiertenversammlung der IG Metall Tauberbischofsheim fand in Dittigheim statt. Angesprochen waren alle Delegierten aus den Betrieben im Zuständigkeitsbereich der IG Metall aus den Kreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald. In dieser Versammlung wurden die Schwerpunkte Auswirkung des Krieges in der Ukraine, die Situation der Finanzen und Mitglieder und die anstehende Tarifrunde diskutiert.

Neue Räume bezogen

Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim, Harald Gans, wies auf den durchgeführten Umzug der Geschäftsstelle von der Stadtmitte auf den Laurentiusberg in Tauberbischofsheim hin. Mittlerweile fühle man sich in den neuen Räumlichkeiten angekommen, sie bieten durch die großzügigen Besprechungsräume auch bessere Bedingungen für kleinere und größere Sitzungen.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt alle Menschen. Auch die IG Metall verurteile den russischen Einmarsch auf Schärfste und ruft zur Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf. Gleichzeitig betont Harald Gans, dass die russischen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht verurteilt werden dürften. Viele von ihnen seien ebenfalls gegen die Aggression von Putin. Eine Spaltung in unserer Gesellschaft und in unseren Betrieben helfe nicht in der Solidarität gegen den Krieg.

Die Finanzsituation der Geschäftsstelle Tauberbischofsheim ist gut. Das liegt zum einen an gestiegenen Mitgliedsbeiträgen und andererseits an niedrigeren Ausgaben. Die gute finanzielle Situation dürfe jedoch nicht über die Schwierigkeit hinwegtäuschen, neue Mitglieder zu gewinnen und zu halten. Verantwortlich für diese Situation sei ebenfalls der Zustand, dass Corona den direkten Kontakt zu den Beschäftigten erschwert.

Das merkten die Betriebsräte, die Vertrauensleute und auch die IG Metall. So haben Betriebsräte etwa häufig darauf verzichtet, die gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsversammlungen durchzuführen. Es muss wieder ein verstärkter Kontakt zu den Beschäftigten aufgebaut werden, so Gans.

Nach der Aussprache zu den Geschäftsberichten wurde der erste und zweite Bevollmächtigte sowie der Ortsvorstand von den Delegierten mit viel Applaus entlastet.

Der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim erläutert die Diskussion zur anstehenden Tarifrunde. Die Tarifrunde sei mit vielen Rahmenbedingungen konfrontiert. Die politische und geopolitische Lage überlagere vielerorts die betrieblichen Diskussionen.

Einerseits zeigten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Kennzahlen eine gute bis sehr gute Entwicklung, anderseits sei die Situation geprägt von Lieferschwierigkeiten zum Beispiel im Bereich der Halbleiter und von der zu erwartenden wirtschaftlichen Lage der Betriebe aufgrund der Transformation und der geopolitischen Lage. „Es mutet schon seltsam an, wenn einerseits große Automobiler Rekordgewinne einfahren und gleichzeitig Kurzarbeit einführen und über schwindende Aufträgen und Abrufe jammern“, so Gans.

Tarifrunde besprochen

Die Arbeitgeber warteten bereits jetzt mit einer Kampagne gegen zu erwartende Forderungen der IG Metall auf, um die öffentliche Meinung und die Erwartungshaltung der Beschäftigten zu dämpfen. „Die IG Metall hat seit 2018 großes Verständnis für die Bewältigung einer Krise nach der anderen gehabt. Das muss ein Ende haben, unsere Leute brauchen wieder eine anständige Entgelterhöhung, es besteht ein Nachholbedarf und die hohen Lebenshaltungskosten müssen verkraftet werden. Zurückhaltung war gestern, heute sind wir an der Reihe“, betont der 1. Bevollmächtigte der IG Metall Tauberbischofsheim und erntete damit großen Beifall der Delegierten.

Am 4. Mai wird die IG Metall Tauberbischofsheim in einer großen Tarifkonferenz in der Stadthalle in Tauberbischofsheim mit den Aktiven aus den Betrieben die Tarifrunde diskutieren und die konkrete Umsetzung planen.

Ivan Curkovic von der IG Metall Bezirksleitung in Stuttgart ist selbst jugoslawischer Abstammung hat den Krieg auf dem Balkan als Kind erlebt. Er beleuchtete die Unsicherheiten für die Beschäftigten und die Betriebe.

Und dennoch gelte es eine ordentliche Tarifrunde vorzubereiten. Angestrebt werde, dass die große Tarifkommission Baden-Württemberg am 30. Juni die Entgeltforderung beschließt. Im Vorfeld beginnend mit der Tarifkonferenz auch in Tauberbischofsheim. werde die Diskussion in den Betrieben geführt.

Ein Delegierter von Magna PT kritisierte, dass die Automobiler den Zulieferer immer mehr den Hahn zudrehen und fragte, wie man darauf reagieren könne. Curkovic unterstrich diese Kritik und ging einen Schritt weiter. Die Betriebe hätten für ihr Bestreben immer günstiger, immer billiger zu sein, und deshalb abzuwandern, eine schallende Ohrfeige bekommen. Diese Tendenz räche sich jetzt.

Die Unternehmen müssten sich zukünftig überlegen, wie sie mit ihrer Wertschöpfung umgehen, wie sie ihre Risiken minimieren wollen. Aber auch gesamtgesellschaftlich müssten alle umdenken. „Geiz ist geil“, sei insgesamt nicht mehr zu halten. Die regelmäßigen Betriebsratswahlen in den Betrieben laufen seit und dauern noch bis zum 31. Mai an. Harald Gans gratuliert allen bereits gewählten Betriebsräten und wünscht den noch bevorstehenden Wahlen viel Erfolg.

Rainer Seifert, Betriebsratsvorsitzender von Bartec berichtet von der spannenden Erfahrung, mit den Kandidaten einen Film zu drehen, der den Beschäftigten die Ziele guter Betriebsratsarbeit zeigte. Dieses Engagement wurde mit guter Wahlbeteiligung belohnt.

Der Betriebsratsvorsitzende von AZO, Christian Gehrig, berichtete von der Wahldurchführung. Eine große Anzahl der Beschäftigten sei im Homeoffice und diese mussten erreicht werden. Das wurde mit hohem Engagement und einer filmischen Vorstellung der Kandidaten erreicht.

Aus fast allen Bereichen seien nun Betriebsräte im Gremium. „Parallel dazu wurde eine Entgelt-Einmalzahlung im Haustarifvertrag verhandelt. Eine kommende Umstrukturierung im Unternehmen kann so mit einem gestärkten Gremium und einer guten Unterstützung der IG Metall angegangen werden“, so Gehrig von AZO

„Bisher laufen die Betriebsratswahlen gut, die IG Metall kann eine Stabilisierung verzeichnen. Diese stützt sich auf bereits erfahrene Betriebsräte, aber auch tatkräftigte neu gewählte Betriebsräte“, so Gans.

Zum Ende der Versammlung rief der 1. Bevollmächtigte Harald Gans zur Teilnahme an der 1. Mai Veranstaltung auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim auf.

Am 10. Mai und 14. Juni gibt es für die neu- und wiedergewähltem zum Betriebsräteempfang in die Räumlichkeiten der IG Metall. igm