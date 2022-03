Zunehmende Leerstände bereiten Sorgen

Tauberbischofsheim/Königheim. Zu ihrer ersten Präsenzmitgliederversammlung im Jahr 2022 trafen sich die Mitglieder des FDP-Ortsverbandes Tauberbischofsheim in der „Guten Stube“ der Besenwirtschaft der Familie Schmidt in Königheim.

Eröffnet wurde die Zusammenkunft vom Vorsitzenden Ingo Brudereck. Die Themenpalette an diesem Abend war äußerst umfangreich, wurde naturgemäß jedoch überschattet vom durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin angezettelten völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine.

In scharfen Worten geißelten Brudereck und Benjamin Denzer, Kreisvorsitzender der Freidemokraten, die militärische Attacke auf die Ukraine. Zeitgleich stellte Brudereck heraus, dass für die jetzige Eskalation der Gewalt und die von Moskau befohlenen Kriegshandlungen nicht etwa das gesamte russische Volk verantwortlich sei, sondern zuallererst die skrupellose Führungsspitze rund um Putin und dessen persönlichen Machtapparat.

Wohl kaum jemand hätte sich noch vor kurzem einen Krieg mitten in Europa vorstellen können, meinte Denzer. „Die traurige Gewissheit sei jedoch, dass die Welt, wie wir sie kannten seit dem Einmarsch der russischen Armee auf das Territorium des souveränen Staats der Ukraine eine völlig andere geworden ist“, so die Analyse Denzers. Nur durch ein abgestimmtes und gemeinsames Auftreten aller demokratischen politischen Kräfte und Gruppierungen gegenüber dem Aggressor sei es möglich, dieser für die gesamte Menschheit überaus gefährlichen Situation mit dem nötigen Augenmaß und aller gebotenen Härte zu begegnen. Nach wie vor müsse versucht werden, sämtliche Mittel der Diplomatie in Anspruch zu nehmen, um eine Entschärfung des Konfliktes zu erzielen, forderte der Kreisvorsitzende. Dass auch ein angemessener, finanzieller Fokus auf die Modernisierung der Streitkräfte gelegt werde, bezeichnete Denzer als folgerichtig.

Jannis Kansy, Stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen (JuLis) berichtete im Anschluss von der jüngst in Lauda-Königshofen erfolgten erfolgreichen Neugründung des Kreisverbandes der JuLis (wir berichteten). Erfreulich sei zudem, dass binnen weniger Tage bereits weitere neue Mitglieder einen Aufnahmeantrag gestellt hätten. Dies mache deutlich, der Bedarf nach einer unverbrauchten liberalen Stimme sei innerhalb der jungen Generation im Landkreis deutlich spürbar, so Kansy. Vor dem Hintergrund des Ukraine Krieges sei es mehr denn je ein Gebot der Stunde, sich politisch zu engagieren. „Wir sehen ja bei all den schlimmen Bildern, die uns tagtäglich aus der Ukraine erreichen, dass Freiheit, Demokratie und ein funktionierender Rechtsstaat nicht gottgegeben sind.“ Alle politischen Parteien und insbesondere auch seine junge Generation müssten ihre programmatischen Gewissheiten angesichts der neuen Weltlage auf den Prüfstand stellen. Denkverbote dürfe es nicht mehr geben, unterstrich Kansy.

Der Tauberbischofsheimer FDP-Ortsverbandsvorsitzender Brudereck berichtete zudem über den Austausch mit den Unabhängigen Freien Wählern im Tauberbischofsheimer Gemeinderat. Bedenklich für eine prosperierende Stadtentwicklung sei, dass seit der Pandemie der Leerstand in der Stadt weiter zugenommen habe, und es erst jüngst in diesem Zusammenhang zur Aufgabe eines weiteren Traditionsgeschäftes gekommen sei.

Im Hinblick auf die 2024 bevorstehenden Kommunalwahlen möchte die Tauberbischofsheimer FDP neue Akzente in der Stadtpolitik setzen. Sowohl die inhaltlichen als auch die personellen Weichenstellungen hierzu wüerden in gutem Einvernehmen und in großer Geschlossenheit miteinander vorbereitet. Ein weiterer Schritt auf diesem Wege sei die für Mai anberaumte Mitgliederversammlung und Wahl eines neuen Vorstands für den gesamten Stadtverband Tauberbischofsheim, so Brudereck. fdpt