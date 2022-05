Zum Jubiläum gibt es Freifahrten

Main-Tauber-Kreis. Die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) wird 25 Jahre alt. Gegründet wurde die VGMT am 27. Mai 1997. Bereits am 1. Mai 1997, damals noch unter dem Namen Nahverkehrsgesellschaft Main-Tauber (MTV), nahm die VGMT als Nachfolgerin der drei Verkehrsgemeinschaften Main-Tauber Nord, Mitte und Süd ihren Betrieb auf. Seither laufen die Fäden der Verkehrsplanung und -lenkung für den straßengebundenen ÖPNV im Main-Tauber-Kreis in der VGMT-Geschäftsstelle in Lauda zusammen.

VGMT als Bindeglied

Die VGMT ist das Bindeglied zwischen Landratsamt, Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) sowie Nachbarverbünden, Städten und Gemeinden, Schulen, ÖPNV-Nutzern sowie Verkehrsunternehmen.

Im Zuge der Neuvergabe der Linienbusleistungen zum 1. Januar 2018 wurde der Landkreis Alleingesellschafter der VGMT. „Ein attraktiver ÖPNV darf kein Privileg der Ballungsräume sein. Deshalb brauchen wir die VGMT“, sagt Landrat Christoph Schauder.

Eingliederung 2003

Das VGMT-Verkehrsgebiet wurde am 1. April 2003 tariflich in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) eingegliedert. Auf den VGMT-Linien sind täglich bis zu 100 Linienbusse unterschiedlicher Größe unterwegs. Insgesamt legen diese Fahrzeuge jährlich rund 4,2 Millionen Kilometer zurück und befördern dabei annähernd 4,5 Millionen Fahrgäste. Das Streckennetz umfasst etwa 1000 Kilometer mit über 1000 Haltepunkten. An Schultagen werden mehr als 1300 Linienbusfahrten ausgeführt und hierbei etwa 21 000 Kilometer zurückgelegt. Seit 2018 wird dieses Angebot zu Schwachlastzeiten und an den Wochenenden durch 21 Ruftaxilinien ergänzt.

Grund zum Feiern

„25 Jahre VGMT ist ein Grund zu feiern. Damit auch die Bürger hiervon profitieren können, sind verschiedene Aktionen im Jubiläumsjahr geplant. Unter anderem können Interessierte die Linienbus- und Ruftaxiangebote am Freitag, 27. Mai, und somit noch rechtzeitig vor Einführung des 9-Euro-Tickets, kostenfrei testen“, berichtet Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung im Landratsamt. Das Gratis-Angebot betrifft alle Linienbusse und Ruftaxiangebote innerhalb des Landkreises sowie die Linienbusse auf den Linien 850 Hardheim – Tauberbischofsheim – Würzburg, 977 Miltenberg – Wertheim – Würzburg und 980 Weikersheim – Rothenburg. Im Jubiläumsjahr sind zudem ein offizieller Festakt, Teilnahmen an Messen und Infostände sowie verschiedene Gewinnspiele vorgesehen.

VGMT-Geschäftsführer Thorsten Haas ergänzt, dass es bereits 2014 und 2015 ähnliche Aktionen gab. „Die Sommerferien-Aktion ‚autofreier Montag‘ wurden damals sehr gut angenommen. Wir freuen uns auf die Fortsetzung, informiert Haas und ergänzt, dass man sich bereits im Vorfeld unter Telefon 0621/1077 077, im Internet unter www.vrn.de oder in der myVRN-App über die verschiedensten Fahrplanangebote informieren und die gewünschten Ruftaxi-Fahrten buchen könne. lra

