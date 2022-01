Zum fünften Mal fünf Sterne erhalten

Main-Tauber-Kreis. Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ wurde vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) zum fünften Mal in Folge mit fünf Sternen ausgezeichnet. Dies ist die bestmögliche Wertung, mit der sich nur noch ein weiterer Radweg in Deutschland schmücken darf. Über die Auszeichnung freuen sich Landrat Christoph Schauder als Vorsitzender des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“, Geschäftsführer Sven Dell und Ursula Mühleck, Tourismus-Dezernentin beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eigentlich hätten wir die Urkunde auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart erhalten sollen. Die Messe kann dieses Jahr pandemiebedingt leider nicht stattfinden, aber die offizielle Übergabe wird hoffentlich zu einem späteren Zeitpunkt in einem größeren Rahmen nachgeholt“, sagt Landrat Schauder. „Ich freue mich sehr, dass der Radweg erneut diese Klassifizierung erhalten hat. Dies unterstreicht, dass das Liebliche Taubertal eine der Top Urlaubsdestinationen in Deutschland ist.“

Die Klassifizierung der Route ist mit viel Aufwand verbunden, da die Prüfer des ADFC kritisch die Qualität des Radwegs begutachten. „Schon seit vergangenem Frühjahr wurde die immerhin 100 Kilometer lange Strecke von unserem Radwegbeauftragten auf Herz und Nieren überprüft. Ohne die tatkräftige Mitarbeit unserer Städte und Gemeinden wäre die Instandhaltung und stetige Verbesserung gar nicht zu bewältigen“, erklärt Dezernentin Ursula Mühleck. Geschäftsführer Sven Dell ergänzt: „Um dieses Top-Ergebnis zu erzielen, muss alles passen: die Wegbeschaffenheit, die Beschilderung, die touristische Infrastruktur und vieles mehr. Das positive Ergebnis ist diese Mühe aber wert.“

Der „Klassiker“ führt einmal die Tauber entlang. Von der hoch über der Tauber thronenden mittelalterlichen Stadt Rothenburg ob der Tauber bis zur Mündung in den Main in Wertheim passieren Fluss und Radweg zahlreiche schmucke Städte und Dörfer, kulturelle Sehenswürdigkeiten und nicht zuletzt die idyllische Landschaft des „Lieblichen Taubertals“. lra

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2