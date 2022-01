Zufriedenheit über die stolze Summe von 10 335 Euro

Tauberbischofsheim. In St. Bonifatius beteiligten sich 42 Kinder und acht Gruppenleiter an der Sternsingeraktion. Kaplan Arul Arockiasamy sandte die Könige aus, um den Segen allen Bewohnern von St. Bonifatius zu bringen. In seinem Predigtwort ging er spontan auf die jungen Sternsinger ein. Er fragte nach Inhalten des Fests der heiligen drei Könige. Diesmal sammelten die Sternsinger die stolze Summe von 10 335,44 Euro. Dieses Jahr wollten die Sternsinger besonders auf die Gesundheitsvorsorge der Kinder in Afrika und weltweit aufmerksam machen. Nähere Informationen zu den Spendenprojekten findet man auf der offiziellen Homepage des Kindermissionswerkes unter www.sternsinger.org und der Homepage der Kirchengemeinde Tauberbischofsheim unter www. kath-kirche-tbb.de. Wer nicht zu Hause war und noch keinen Segensaufkleber erhalten hat, ist aufgerufen, am Schriftenstand der Bonifatiuskirche einen Aufkleber und Infomaterial mitzunehmen. Spenden werden auch im Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit oder in der Sakristei entgegengenommen. Bild: Martin Vierneisel

