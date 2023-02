Zuarbeit der Stadt für Breitband

Tauberbischofsheim. Die Breitbandversorgung Deutschland (BBV), die im Landkreis Glasfaser bis zu den Haushalten bringen soll, habe im südlichen Kreisgebiet mit den Arbeiten begonnen, jetzt aber seien die Arbeiten ins Stocken geraten, weil von Gemeinden entsprechende Pläne fehlten, so Gernot Seitz (Bürgerliste). Wie das denn in Tauberbischofsheim aussehe, wollte er wissen. Bürgermeisterin Schmidt führte aus, dass die Stadt eine erhebliche Zuarbeit zu leisten habe, was die Infrastruktur unter der Erde anbelange. Zudem müssten Eigentumsverhältnisse geklärt und Pläne erstellt werden, wo die Kästen aufgestellt werden können. „Wir machen das sukzessive“, so Schmidt. hvb/Bild: dpa

