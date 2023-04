Zeuge stellte bei Hochhausen einen Unfallflüchtigen

Hochhausen. Ein Zeuge konnte am Sonntag den Verursacher eines Verkehrsunfalls bei Tauberbischofsheim stellen, nachdem dieser mehrmals versuchte zu flüchten.Der 70-jährige Fahrer eines Opel Adams befuhr gegen 13.40 Uhr die K 2880 von Hochhausen in Richtung Gamburg. Dort kam er vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 65-Jähriger versuchte noch mit seinem Motorrad auszuweichen. Jedoch kollidierte er mit dem linken Außenspiegel des Opels und kam zu Fall. Der 70-Jährige hielt kurz an, fuhr dann aber weiter. Ein Zeuge, welcher hinter dem Motorrad fuhr, verfolgte den Senior und konnte ihn im Bereich Hochhausen stellen. Es wurde vereinbart, dass sie zur Unfallstelle zurückfahren. Der Opel-Fahrer tat dies jedoch nicht und wollte wieder über mehrere Feldwege im Bereich Hochhausen flüchten. Der Zeuge stellte ihn noch zweimal, ehe er ihn auf dem Ortsverbindungsweg nach Eiersheim festhalten und die Polizei alarmieren konnte. Ein Alkoholtest ergab mehr als ein Promille, weshalb er zur Blutentnahme gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.

