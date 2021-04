Zeuge merkt sich das Kennzeichen

Tauberbischofsheim. Weil ein aufmerksamer Zeuge sich nach einem Unfall das Autokennzeichen des Verursachers gemerkt hat, wird ein 56-Jähriger nun nicht auf Schäden in Höhe von rund 2000 Euro sitzenbleiben.

Ein 19-Jähriger war am Freitagnachmittag beim Ausparken mit seinem Fiat an einem in Tauberbischofsheim geparkten Mercedes hängengeblieben. Der junge Mann stieg daraufhin aus und begutachtete den angerichteten Schaden. Dann jedoch setzte sich wieder in seinen Wagen fuhr davon, ohne den Unfall zu melden. Ein Zeuge, der das Ganze beobachtet hatte, rief die Polizei. Dabei konnte er auch das Autokennzeichen des jungen Mannes durchgeben. n 19-jährigen Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu. pol