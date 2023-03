Die Serie von zerkratzten Autos im Bereich der Straße Am Bild in Tauberbischofsheim ist weiter ungeklärt. Die Polizei fährt dort verstärkt Streife und wird das auch so beibehalten.

Im Januar und Februar häuften sich in der Straße Am Bild sowie in der Riemenschneider- und Stifterstraße die Fälle. Immer am Wochenende und vermutlich nachts beschädigten Unbekannte dort abgestellte Autos,

...