Zeltlager soll wieder stattfinden

Tauberbischofsheim. Nach einem Jahr unfreiwilliger Pause soll in diesem Sommer wieder das beliebte Zeltlager der KjG St. Martin aus Tauberbischofsheim für Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren stattfinden.

Von Montag, 2., bis Freitag, 13. August, bietet ein ausgebildetes Team von Betreuern zwischen 16 und 28 Jahren einen Urlaub der besonderen Art, für alle Kinder, die das Abenteuer suchen, neue Freundschaften knüpfen wollen und Lust auf Spiel, Spaß, Spannung und Lagerfeuerromantik haben. Elf Tage verbringen Teilnehmer und Betreuer auf dem Jugendzeltplatz Hauenstein in der Pfalz, wo den Mädchen und Jungen ein buntes Programm geboten wird. Auf dem Plan stehen unter anderem Wasserschlachten, Nachtwanderungen, Geländespiele, Abendshows und vieles mehr. Auch das typische Singen am Lagerfeuer, darf nicht fehlen. Der Kreativität der Kinder sind in den diversen Arbeitskreisen Grenzen gesetzt. Alles wird von einem spannenden Thema umrahmt: der Suche nach der versunken Stadt Atlantis.

Betreut werden die Kinder von einem Team, das selbst auf viele Jahre Zeltlager zurückblicken kann. Diese schönen Erfahrungen aus der Kindheit und Jugend der Betreuer sind einer der Gründe, weshalb alles darangesetzt wird, das Zeltlager dieses Jahr wieder stattfinden zu lassen, auch mit Hygienekonzept und Kontaktbeschränkungen. Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten soll für alle Teilnehmer das richtige Zeltlagerfeeling geschaffen werden.

Info: Die Anmeldung, weitere Informationen sowie Bilder gibt es unter www.kjg-zeltlager-tbb.de im Internet.

