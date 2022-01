Schlosskonzerte - Marc Secara und seine Band präsentieren am 23. Januar um 20 Uhr in der Stadthalle „Strangers in the Night: The Hits of Bert Kaempfert“ Zeitlose Klassiker des „easy listening“ erklingen

Marc Secara und seine Band präsentieren am 23. Januar zum Auftakt der 34. Saison der Schlosskonzerte die Hits von Bert Kaempfert in der Stadthalle. © Marc Secara