Zapfpistole im Tank vergessen

Tauberbischofsheim. Ein 38-Jähriger beschädigte am Mittwoch mit seinem Pkw eine Tankstelle in Tauberbischofsheim. Zwischen 5.45 und 6 Uhr fuhr der Mann mit seinem Mazda auf das Gelände und stellte seinen Wagen zum Tanken neben einer Zapfsäule ab. Offenbar funktionierte der Bezahl-/Tankautomat nicht richtig, weshalb er nicht tanken konnte. Daraufhin stieg er in sein Auto und fuhr weiter. Er hatte jedoch vergessen, dass die Zapfpistole noch in seinem Tank seinem Tank steckte. So riss er beim Wegfahren mit seinem Pkw an dem Schlauch der Tanksäule, bis die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen herausfiel. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an der Säule. Zudem liefen rund 70 Liter Benzin in den Ölabscheider der Tankstelle. Von der Polizei wurde die Identität des fahrers ermittelt. pol

