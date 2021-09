Tauberbischofsheim. Ein 38-Jähriger beschädigte am Mittwochmorgen mit seinem Pkw eine Tankstelle in Tauberbischofsheim. Offenbar funktionierte der Bezahl-/Tankautomat nicht richtig, weshalb er nicht tanken konnte. Daraufhin stieg er in sein Auto und fuhr weiter. Er hatte jedoch vergessen, dass die Zapfpistole noch in seinem Tank steckte. So riss er beim Wegfahren mit seinem Pkw an dem Schlauch der Tanksäule, bis die Zapfpistole aus dem Einfüllstutzen herausfiel.

