Zahl der Betriebe ist stabil

Main-Tauber-Kreis. Die Zahl der Handwerksbetriebe in der Region Heilbronn-Franken ist trotz anhaltender Pandemie stabil geblieben. Sie lag Ende 2021 bei 12 625 Unternehmen. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von sieben Betrieben. „Die stabilen Betriebszahlen sind sehr erfreulich. Handwerker sind wichtige Arbeitgeber und Ausbilder vor Ort und halten Städte und Gemeinden attraktiv und lebenswert“, so Ralf Schnörr, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Heilbronn-Franken mit Blick auf die aktuelle Situation.

Einen Zuwachs bei den zulassungspflichtigen Gewerken gab es insbesondere bei den Elektrotechnikern (+22) und bei den Dachdeckern (+8). Einen Rückgang unter anderem bei den Feinwerkmechanikern (-21) sowie bei den seit 2020 wieder meisterpflichtigen Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern (-36). Der Hauptgrund für den Rückgang bei den Fliesen-, Platten- und Mosaiklegern ist die naturgemäß höhere Fluktuation in diesem ehemals zulassungsfreien Gewerk. Die Zahl an zulassungspflichtigen Betrieben ist leicht rückläufig. Die Zahl an Betrieben lag zum Jahresende bei 9032, das sind 52 Betriebe weniger als Ende 2020.

Bei den zulassungsfreien Berufen gab es vor allem Zuwächse bei den Gebäudereinigern und den Fotografen. Vorne liegen die Fotografen mit 36 Betrieben mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Gebäudereiniger erhöhte sich um 32. Bei diesen beiden Gewerken ist von einem hohen Anteil an Gründungen im Nebenerwerb auszugehen. Die Zahl der zulassungsfreien Betriebe ist um 810 auf 2335 Betriebe gestiegen. Um die gleiche Größe sind die handwerksähnlichen Betriebe auf 1251 Unternehmen zurückgegangen. Zu erklären ist dies damit, dass das frühere handwerksähnliche Kosmetikergewerbe zu den zulassungsfreien Berufen überführt wurde.

Zahl der Betriebe zum 31. Dezember 2021, in Klammern die Veränderungen zum Vorjahr: Stadt Heilbronn 1602 (+10), Landkreis Heilbronn 4919 (-15), Hohenlohekreis 1466 (-5), Landkreis Schwäbisch Hall 2841 (+20), Main-Tauber-Kreis 1787 (+4)