Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Landgericht Würzburg - Staatsanwältin wirft Angeklagtem vor, „blindes Vertrauen“ zu seinen Gunsten ausgenutzt zu haben / 57 500 Euro Wertersatz sind einzuziehen Würzburg: Polizist muss für 31 Monate hinter Gitter

In der Berufungsverhandlung hat das Landgericht Würzburg am Donnerstag einen Polizisten wegen Betrugs und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu 31 Monaten Haft verurteilt. Zudem hat er 57 500 Euro an Wertersatz zu leisten.