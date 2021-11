Wünsche werden erfüllt

Tauberbischofsheim. Erstmals unterstützt der Kiwanisclub die Schwangerschaftsberatungsstelle des Caritasverbands im Tauberkreis mit einer Benefiz-Aktion. Dazu wird ein Weihnachtswünschebaum am 29. November im E-Center Dürr in Tauberbischofsheim aufgestellt. Im Vorfeld wurden Wunschkärtchen schwangerer Frauen oder Mütter, die Hilfe und Unterstützung für ihre Kinder benötigen, beschriftet. Wer ein Kärtchen abhängt, erklärt sich bereit, einen Artikel im Wert bis zu 25 Euro zu erwerben, verpackt ihn als Geschenk und gibt ihn an die zuständige Person von der Schwangerschaftsberatungsstelle des Caritasverbands an der Rezeption des E-Centers ab. Koordiniert wird die Aktion von Kristina Kreutzer-Konrad. Den Schwangeren/Müttern werden die Geschenke vor Weihnachten ausgehändigt. Unterstützt wird die ktion vom E-Center Dürr und Gartenhäuser Künkel, Buchen.

