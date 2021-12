Wolfgang Reinhart bleibt Präsident

Ein Bericht über die vergangenen Geschäftsjahre und Präsidiumswahlen standen im Mittelpunkt einer Vollversammlung der Gesellschaft zur Förderung des Fechtclubs Tauberbischofsheim (GFFC).

Tauberbischofsheim. Aufgabe und Ziel dieses gemeinnützigen Fördervereins ist sowohl die Unterstützung des Breiten-, Nachwuchs- und Behindertensports als auch des Leistungs- und Spitzensports beim Fecht-Club (FC) Tauberbischofsheim. GFFC-Präsident Professor Dr. Wolfgang Reinhart konnte bei der Veranstaltung im Fechtzentrum unter anderem den Vereinsvorsitzenden des FC Tauberbischofsheim, Klaus-Dieter Rupp, begrüßen. Außerdem bedankte er sich bei den Präsidiumsmitgliedern der Fördergesellschaft für die geleistete ehrenamtliche Arbeit in den zurückliegenden Jahren.

Im Anschluss schilderte Rupp in seinem Rückblick die allgemeine Lage des FC Tauberbischofsheim sowie unter anderem den Stand im Vitalcentrum und die Integration der Marketinggesellschaft in den Fechtclub. Des Weiteren ging er auf die Neuformierung des FC-Vorstandes Ende 2020 ein und erläuterte, welche größere Unternehmen den Club momentan finanziell unterstützen. Zudem berichtete der FC-Vorsitzende kurz über die sportliche Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren, wobei aufgrund der Coronakrise die letzte Turniersaison weitgehend ausgefallen war. Aktuell gehören 42 Kaderfechter dem FC Tauberbischofsheim an, gab er bekannt. Ziel sei es, so viele Athleten wie möglich zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris und 2028 nach Los Angeles entsenden zu können. Im Nachwuchsbereich werde mit vier Schulen eine Kooperation angestrebt, um weitere Talente zu generieren und zu fördern, teilte Klaus-Dieter Rupp mit. Zusätzlich sei ein Flyer mit der Absicht erstellt worden, neue Fechterinnen und Fechter zu gewinnen.

Positive Wirtschaftslage

Eine trotz mittlerweile Coronakrise insgesamt positive Wirtschaftslage der GFFC vermochte Geschäftsführer Hans-Jürgen Reusch für die vergangenen Jahre zu vermelden. Einhergehend unterstrich er, dass sämtliche Einnahmen und Spenden bis auf lediglich geringe Verwaltungskosten komplett an den FC weitergeleitet werden. Aufgrund der Bestätigung durch Revisor Wolfgang Bau einer beanstandungsfreien Finanzführung konnte der GFFC-Vorstand daraufhin einstimmig entlastet werden.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Dr. Wolfgang Reinhart in seinem Amt als Präsident bestätigt. Gleichsam jeweils einstimmig bei einer Enthaltung wurden Joachim Braun (Vizepräsident), Emil Kappus (Vizepräsident und Geschäftsführer), Margit Gimpel (Schatzmeisterin), Ulrich Eifler (Mitgliederwerbung und -betreuung), Ulrich Boelcke (Öffentlichkeitsarbeit) sowie Peter Störzer (Kassenprüfer) gewählt. Nicht mehr für eine Wiederwahl kandidiert hatten die bisherigen Präsidiumsmitglieder Barlian, Störzer und Reusch sowie die beiden Kassenprüfer Bau und Weniger.