Die neu gewonnene Freizeit und Freiheit will der Diplom-Agraringenieur, übrigens Mitglied der Grünen, in Zukunft für Dinge nutzen, die in all den Jahren doch etwas auf der Strecke geblieben sind. Seine berufliches Engagement möchte Reimer aber keinesfalls missen. Er habe es stets mit „viel Begeisterung und Elan“ verrichtet

Herr Reimer, in Anlehnung an Udo Jürgens’ Schlager „Mit 66

...