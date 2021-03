Der Minister kam zur Übergabe: Gustav Endres, Dirigent der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim, erhielt im Rahmen eines Platzkonzerts der Turmbläser die Staufermedaille.

AdUnit urban-intext1

Von Matthias Ernst

Tauberbischofsheim. Eigentlich hatte Gustav Endres die Medaille schon im Oktober letzten Jahres erhalten, aber wegen Corona war damals keine große Feier möglich. So kam Guido Wolf, Minister für Justiz, Europa und Tourismus, am Samstag nach Tauberbischofsheim, um dem „Turmbläser“ die offizielle Auszeichnung doch noch vor Publikum zu überreichen. „Eigentlich wollten wir die Staufermedaille schon im letzten Jahr bei einem großen Adventskonzert überreichen“, so der Minister. Unter dem Motto: „Europa verbindet mit der Musik“ sollte diese Veranstaltung der Auftakt für eine größere Konzertreihe sein. Dass dann Corona mit dem zweiten Lockdown dazwischen kam, konnte keiner ahnen. Und so wurden alle Veranstaltungen abgesagt. Der Landtagsabgeordnete Professor Wolfgang Reinhart hatte Endres für die Auszeichnung vorgeschlagen.

„Endlich wieder Trompetenklang vom Türmersturm“, freute sich Bürgermeisterin Anette Schmidt, die Endres im Namen der Stadt gratulierte. Wenn auch zu einer ungewöhnlichen Zeit am Samstagmittag, denn normalerweise spielen Gustav Endres und seine Turmbläser immer am Freitagabend zur Unterhaltung der Bürger vom Turmfenster aus. „Gustav Endres hat persönliche Begegnungen ermöglicht, Menschen zusammengebracht und so gemeinsame Erinnerungen geschaffen, die unser Europa ausmachen. Er hat Europa lebendig gemacht und in die Herzen seiner Mitmenschen eingepflanzt“, lobte der Minister das Wirken des Vollblutmusikers.

Hohes Ansehen

AdUnit urban-intext2

Seit fast 50 Jahren ist Endres unter anderem ehrenamtlicher Dirigent und Leiter der Stadt- und Feuerwehrkapelle Tauberbischofsheim, die im vergangenen Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feierte. Wie hoch das Ansehen von Gustav Endres ist, bezeugten die vielen Zuhörer, die gekommen waren, um den Klängen von zwei Trompeten zu lauschen, alle mit Maske und gebührendem Abstand.

Neben dem Lied „Die Gedanken sind frei“ boten die Trompeter Gustav Endres und Andreas Schreck unter anderem das Badener Lied und die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“ dar, zur Freude des Europaministers.

AdUnit urban-intext3

Gustav Endres sei mit seiner Musik ein Verbinder der Nationen, wie unzählige Konzerte mit den Kollegen aus Tauberbischofsheims Partnerstadt Vitry-le-François bezeugten. „Ein geeintes Europa war der Wunsch von wenigen, Europa ist eine Hoffnung für viele und eine Notwendigkeit für alle. Europa geht nur mit den Menschen“, sagte dazu der Landtagsabgeordnete Professor Dr. Wolfgang Reinhart. Er dankte Endres persönlich für dessen jahrzehntelangen Einsatz für die Völkerverständigung.

Große Gemeinschaft

AdUnit urban-intext4

„Musik verbindet die Menschen eben auch ohne Worte“, stellte Minister Wolf fest. Und da hatte er wohl einen Nerv getroffen, denn die Tauberbischofsheimer spendeten „ihrem Gustav“ minutenlang Beifall und fühlten eine große Gemeinschaft miteinander.

Die Staufermedaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für Verdienste um das Land Baden-Württemberg und seine Bevölkerung. Sie wird in der Regel in Silber vergeben, in seltenen Fällen auch in Gold. Auch mit der Staufermedaille sollen Verdienste um das Gemeinwohl geehrt werden, die über die eigentlichen beruflichen Pflichten hinaus im Rahmen eines in der Regel ehrenamtlichen, gesellschaftlichen oder bürgerschaftlichen Engagements erworben wurden und über viele Jahre hinweg erbracht worden sind. Sie wird jährlich nur rund 30 Mal vergeben.