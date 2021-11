Mit Interesse habe ich den Artikel über den neu berufenen Wildtierbeauftragten Hans-Peter Scheifele, gelesen. Es ist beeindruckend, mit welcher Begeisterung Herr Scheifele sein neues Amt angeht und wie er den Naturkreislauf wieder fördern will. In all seinen Bemühungen findet er meine Zustimmung, bis auf sein Ansinnen, den Wolf wieder im Main- Tauber-Kreis ansiedeln zu wollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Wolf ist ein Raubtier – und seine bevorzugte Beute sind mittelgroße bis große Huftiere. Schafe sind zum Beispiel eine vom Wolf bevorzugte Beute. Wir haben hier im Main-Tauber-Kreis eine wunderschön erhaltene Kulturlandschaft, die unsere Gegend auch für den Tourismus sehr attraktiv macht. Da die Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten einem enormen Strukturwandel unterzogen wurde, war eine Bewirtschaftung der Steilflächen im Taubertal durch die Bauern nicht mehr möglich. So hat man versucht, durch die Schäferei diese Steilflächen mit den schönen Steinriegeln weiter zu bewirtschaften und damit zu erhalten. Durch die Ausweitung des Wolfbestandes in Deutschland nehmen die Übergriffe von Wölfen auf die Schafherden deutlich zu. Vom Leid der Schafe spricht dabei keiner und von der Verzweiflung der Schäfer schon gar nicht. Viele Schäfer resignieren und geben ihre Schäferei auf. Diese Entwicklung sollten wir im Taubertal vermeiden. Denn wer wird in Zukunft unsere Kulturlandschaft noch erhalten und damit auch die gewünschte Biodiversität fördern?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Förster Hans-Peter Scheifele ist neuer Wildtier-Beauftragter des Main-Tauber-Kreises Main-Tauber-Kreis: Arbeit als Wildtier-Beauftragter „ein bisschen wie eine Wundertüte“ Mehr erfahren

Lieber Herr Scheifele, sie haben gute Gedanken zum Erhalt des Wildtierbestandes, aber lassen sie den Wolf im gesicherten Bereich des Wildparkes von Bad Mergentheim.