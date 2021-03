Tauberbischofsheim. An den Kar- und Ostertagen erklingt ausgesuchte Musik in den Liturgien der Stadtkirche St. Martin. Zu allen diesen Gottesdiensten ist eine Anmeldung im Pfarrbüro notwendig. In der langen Zeit des eingeschränkten Musizierens wird somit die Gewichtung des höchsten Festes der Christen mit verschiedenen Musikwerken trotzdem hörbar. Am Gründonnerstag singen um 18.30 Uhr Simone Werner und Michael Meuser Kantorengesänge aus dem Gotteslob. Traditionsgemäß schweigt nach dem Gloria die Orgel und erklingt erst in der Osternacht wieder.

Am Karfreitag singt um 15 Uhr das Gesangsensemble „Vierklang“ unter anderem Taizé-Gesänge, Gospel und ein Stabat Mater von Zoltan Kodaly. Die Trauermette um 19 Uhr gestalten der Musiker Peter Erdrich (Oberkirch) als Tenor und mit seinem Saxophon sowie Bezirkskantor Michael Meuser an der Orgel. Neben gemeinsamen Improvisationen über Liedmelodien erklingen drei Passionsgesänge aus dem spanischen Liederbuch von Hugo Wolf, die Peter Erdrich singt.

Ein Textblatt für die anwesenden Gottesdienstteilnehmer zu den Musikstücken unterstützt die persönliche Meditation. In der Osternacht erklingen um 21 Uhr solistische Kantorengesänge. Dieser Gottesdienst endet mit dem berühmten Orgelwerk des französischen Komponisten Jean Langlais „Incantation pour en jour saint“. Der Festgottesdienst am Ostersonntag (10.30 Uhr) wird erfüllt von prächtiger Musik für Trompete und Orgel von Felix Mendelssohn Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Jean-Joseph Mouret und Siegfried Karg-Elert, gespielt von Michael Schmitt (Würzburg) und Michael Meuser. Dazu erklingen zwei Messe-Sätze von Vaclav Felix Skop für Altstimme (Simone Werner), Trompete und Orgel.

Die kirchenmusikalische Vesper um 18 Uhr hat, da die Gemeinde nicht singen darf, in diesem Jahr eine andere Form. Die liturgischen Teile werden mit Musikwerken ausgeführt, so unter anderem mit romantischen Arien französischer und englischer Komponisten, gesungen von Barbara Giouseljannis (Sopran) und Brigitta Meuser (Alt), sowie Orgelmusik. Der Liturgie steht Anita Hauke vor und die Gottesdienstbesucher erhalten zum besseren Verständnis der fremdsprachigen Texte ein Liturgieprogramm und können sich ganz in die Live-Musik hineinversenken und den Festtag damit ausklingen lassen.

