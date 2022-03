Wohin wollen die nur alle?

Unglaublich, spannend, wie viele Informationen diese Schilder an der B 290 bereithalten. Man schaue sich nur all diese Tafeln auf dem Bild rechts an, die sich dem staunenden, aus Richtung Würzburg kommenden Verkehrsteilnehmer förmlich aufdrängen.

Neun Tafeln mit insgesamt elf Pfeilen heischen da um Aufmerksamkeit, wobei das weiße Schild etwas unangenehm aus der Reihe tanzt. Linkseinbieger? Der erste Fahrer kommt hier schon ins Grübeln. Heißt das nicht Abbieger? Egal. Bitte einfädeln. Und zwar dalli, denn hinten hupen schon die ersten (das steht natürlich nicht auf dem Schild).

Ich gehe jede Wette ein, dass hier etwa 70 Prozent der auswärtigen Gäste zumindest zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr schon mittlere Schweißausbrüche erlitten haben. Von links strömt der Verkehr, von rechts genauso, und dann sind ja auch noch Fahrzeuge auf der mittleren Spur unterwegs. Ja, wo wollen die denn alle hin?

Im Internet habe ich zu diesem Themenkomplex eine Art Doktorarbeit mit dem Titel „Innenliegende Linkseinfädelungsstreifen (iLES) an plangleichen Knotenpunkten innerorts und im Vorfeld bebauter Gebiete“ gefunden. Das Schriftstück betrifft nur Nordrhein-Westfalen. Auf Seite 63 angekommen, las ich bereits sehr entkräftet, dass „Einmündungen mit iLES keine Unfallauffälligkeiten haben“. Endlich mal eine klare Auskunft. Zwei Seiten weiter sprangen mir dann mathematische Formeln ins Auge. Solchen Sachen stehe ich von Geburt an ziemlich misstrauisch gegenüber.

Bei der Erwähnung des Theilschen Ungleichheitskoeffizienten, der offenbar für die Erforschung des Nutzens innenliegender Linkseinfädelungstreifen verwendet wird, habe ich dann vollends kapituliert.

Aber wer weiß, vielleicht befindet sich in den Tiefen des World Wide Web auch eine Anleitung für die korrekte An- und Verwendung dieser iLES: „Schauen Sie erst nach links, dann nach rechts. Wenn sich von beiden Seiten niemand nähert, werfen Sie bitte auch einen Blick auf die mittlere Spur, im Idealfall erledigen Sie das alles gleichzeitig. Falls Sie sich ein bisschen unsicher sind, wiederholen Sie das Ganze. Falls Sie sich richtig unsicher sind, biegen Sie einfach erst mal nach rechts ab. Vergewissern Sie sich vorher, dass andere hinter Ihnen in diesem Moment nicht dieselbe Idee haben. Viel Glück!“

