Insgesamt 832 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis in den vergangenen sieben Tagen – 25. April bis 1. Mai – bestätigt.

Main-Tauber-Kreis. Von den neuen Coronas-Fällen wurden 16 am Montag, 201 am Dienstag, 199 am Mittwoch und 128 am Donnerstag festgestellt. Am Freitag wurden 144 Fälle gemeldet. Am Samstag kamen noch mal 99 und am Sonntag 45 Fälle

