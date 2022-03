Insgesamt 3325 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis in der vergangenen Woche (Montag, 14., bis Sonntag, 20. März) bestätigt.

Main-Tauber-Kreis. Damit wurde erstmals seit Beginn der Pandemie die Marke von 3000 Fällen innerhalb einer Woche überschritten. Von den neu hinzugekommenen Fällen wurden 334 am Montag, 366 am Dienstag, 640 am Mittwoch und am 575 am

...