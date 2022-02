Insgesamt 2260 neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis in der vergangenen Woche (Montag, 21., bis Sonntag, 27. Februar) bestätigt.

Main-Tauber-Kreis. Von den Neuinfektionen entfielen davon 257 auf Montag, 326 auf Dienstag, 373 auf Mittwoch und 263 auf Donnerstag. Am Freitag wurden 482 Fälle gemeldet. Am Samstag kamen nochmals 264 und am Sonntag 295 Fälle

