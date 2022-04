Davon wurden 240 am Montag, 259 am Dienstag, 413 am Mittwoch und 336 am Donnerstag festgestellt. Am Freitag wurden 483 Fälle gemeldet. Am Samstag kamen nochmals 241 und am Sonntag 159 Fälle hinzu. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun 36.480. In der Woche zuvor (21. bis 27. März) wurden 2793 und damit 662 Fälle mehr gezählt.

