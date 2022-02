Wittighausen hofft auf zügiges Verfahren

Der Gemeinderat Wittighausen hat in seiner Sitzung am Dienstag den Weg für das Sondergebiet „Wachtelland“ bereitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wittighausen. Einstimmig bewilligt hat der Gemeinderats Wittighausen in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend einen Bauantrag zum Geländeausgleich als Erdabtrag und Auftrag zur Vorbereitung der Baumaßnahmen auf dem geplanten Sondergebiet „Wachtelland“. Eigentlich war im Januar die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung für den 15. Februar anberaumt worden, aus aktuellem Anlass wurde jedoch kurzfristig ein weitere Sitzungstermin dazwischengeschoben.

Wie mehrmals berichtet, beabsichtigt die „Wachtelland Volk GmbH“ aus Obersulm (Landkreis Heilbronn) auf dem 3,45 Hektar großen Areal westlich des Ortsteils Unterwittighausen und nördlich der L 511 (Unterwittighausen - Zimmern) die Errichtung eines Neubaus für ihren gesamten Firmensitz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Damit verbunden will das Unternehmen dort neben Verwaltung, Produktion, Logistik und Verkauf sowie einem Onlinehandel für Wachtelfutter und -zubehör unter anderem mit einer ökologischen Wachtelzucht, einem Ladengeschäft und einem Gastronomiebereich ansiedeln. Für das Vorhaben ist ein Investitionsvolumen von insgesamt rund neun Millionen Euro veranschlagt.

Mit dem Aufstellungsbeschluss eines entsprechenden Bebauungsplanes „Sondergebiet Wachtelland“ nach der dritten öffentlichen Auslegung eines Planentwurfs der Wittighäuser Gemeinderat Mitte Oktober 2021 seinerseits die Voraussetzungen für dieses ambitionierte Projekt geschaffen, das für die weitere wirtschaftliche Entwicklung der kleinsten Gemeinde im Main-Tauber-Kreis absehbar einen starken Aufschwung mit sich bringen würde. Auch der Regionalverband Heilbronn-Franken hatte sich nach mehrmaliger Erörterung mittlerweile für das Vorhaben ausgesprochen. Damit fehlt nur noch die Genehmigung des Bauantrags durch das Landratsamt.

Wie Bürgermeister Marcus Wessels in der Gemeinderatssitzung berichtete, ergebe sich durch ein Versäumnis des Veterinäramtes des Main-Tauber-Kreises, das Regierungspräsidium Stuttgart rechtzeitig einzuschalten, jedoch eine weitere Verzögerung von etwa zwei Monaten für den Baubeginn. Dies bedeute letztlich, dass die Bearbeitung des Bauantrages, sollte er in zwei Monaten abschließend genehmigt werden, dann fast genau ein Jahr gedauert habe.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Es sollte von Anfang an feststehen, welche Unterlagen das Unternehmen noch einreichen müsse. Es kamen allerdings keine deutlichen Ansagen, und es wurde nicht zeitnah geäußert. Jetzt wird ein weiteres Fachgutachten benötigt“, erklärte Wessels „Jede Verzögerung bedeutet eine Preissteigerung und kostet der Firma natürlich Geld, welches besser in das Unternehmen investiert werden sollte“, gab er zu bedenken

Bereits in der vergangenen Sitzung wurde der Bauantrag der Volk Immobilien für das Auftragen von Boden auf einer Teilfläche des Planungsareals sowie auf einem Flurstück in Vilchband vom Gremium beraten und einstimmig bewilligt. „Der Abtrag des Bodens von dem Gelände des geplanten ‚Wachtellands’ wäre in der Baugenehmigung enthalten gewesen. Um Zeit zu sparen, hat man nun den Bodenabtrag aus dem ursprünglichen Bauantrag abgetrennt und möchte ihn separat stellen. Bei zügiger Bearbeitung dieses gesonderten Bauantrags könnte so mit den Erdarbeiten schon begonnen werden, so dass dem Unternehmen kein weiterer Zeitverzug entstehen würde“, erklärte der Bürgermeister dieses Prozedere.

Den Beginn der Erschließung des Sondergebiets „Wachtelland“ durch die Gemeinde Wittighausen kündigte Wessels für Ende Februar oder Anfang März an. Diese Baumaßnahme erfolgt zum Pauschalangebotspreis von knapp über 1 178 000 Euro durch die Boller Bau GmbH aus Distelhausen.