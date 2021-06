„Wir wollen den Jugendlichen kein fertiges Beschäftigungsprogramm vorsetzen“

Tauberbischofsheim. Seit Mai ist „Jugendhaus“ in Tauberbischofsheim wieder möglich und dank sinkender Infektionszahlen können sich auch wieder mehr Personen im städtischen Jugendhaus treffen.

Philipp Weiß, der neue Jugendhausleiter, hat jede Menge Ideen im Kopf. Zunächst will er herausfinden, welche Bedürfnisse die Jugendlichen überhaupt haben und wie sie ticken: „Ich möchte den Besuchern kein fertiges Beschäftigungsprogramm vorsetzen. Es ist mir viel wichtiger, dass ich im Gespräch mit den Jugendlichen herausfinde, wie jeder tickt und wie jeder das findet, wonach er sucht, was nützlich ist oder einfach nur gut tut. Dabei sind mir alle Themen, die unter den Nägel brennen, wichtig“, so Weiß.

Unkomplizierter Austausch

Nur zu warten, bis die Jugendlichen den Weg in das Jugendhaus finden, ist ihm zu wenig. „Ich möchte mit den Jugendlichen dort reden, wo sie sich normalerweise aufhalten“, sagt der Jugendhausleiter.

Unterstützung bekommt er von Nadja Steigerwald. Sie ist für die mobile Jugendarbeit des Caritasverbands zuständig und bringt jede Menge Erfahrung mit. Der unkomplizierte Austausch mit den Jugendlichen steht dabei am Anfang. Ob am Ende ein Bewerbungstraining oder das Kicker-Turnier angeboten wird, bestimmen letztlich die Jugendhaus-Besucher selbst.

Schon jetzt sind erste Veränderungen in der Tauberbischofsheimer Einrichtung bei der Stadthalle erkennbar. Dank Farbe und witzigen Ideen sind die Räume schon viel einladender geworden. Und freies W-Lan gibt es auch. Im Außenbereich soll zeitnah eine „Chill-Area“ geschaffen werden.

Orientierung geben, Mut machen oder einfach mal zuhören. Mit Freunden abhängen, spielen, tanzen, Musik hören. Das Jugendhaus soll aus Sicht der Verantwortlichen Raum zur Entfaltung bieten.

Zum „Schnuppern“ sind Jugendliche im Alter zwischen zehn und 17 Jahren willkommen. Ab und zu, so ist es vorgesehen, werden auch Schnuppertage für die Altersgruppe der Acht- bis Zehnjährigen angeboten.

