Tauberbischofsheim. Acht Kinder aus St. Bonifatius feierten am Sonntag, 22. Mai, gemeinsam das Fest der ersten heiligen Kommunion in der Bonifatiuskirche in Tauberbischofsheim. Gemeindereferent Wolfgang Eitzenberger hatte die Kinder gemeinsam mit fünf Katechetinnen und Katecheten auf dieses Fest vorbereitet. Der Festgottesdienst und die Vorbereitungszeit standen dieses Jahr unter dem Motto „Wir sind Gottes Melodie“. Bild: Martin Vierneisel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1