Winterbockanstich mit Frankenland-Musikanten

Distelhausen. Wer das erste Fass vom diesjährigen „Distelhäuser Winterbock“ genießen und dabei kräftig den bevorstehenden Winter feiern will, ist am Samstag, 1. Oktober, ab 20 Uhr richtig in Distelhausen. Zünftig geht es bei der Brauerei zu, wenn bei traditionell deftigen Speisen die „Winterbocksaison 2022“ eingeläutet wird. Für Stimmung sorgen dabei die Frankenland-Musikanten Greußenheim. Eintrittskarten gibt es unter www.distelhaeuser.de/tickets oder Telefon 09341/805488. Bild: Distelhäuser Brauerei

