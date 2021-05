Wilhelm folgt auf Lahrsow

Tauberbischofsheim. Dr. Maximilian Wilhelm hat die Zahnarztpraxis von Dr. Jobst Lahrsow übernommen. Erfreut über die Nachfolgelösung sind die sechs Mitarbeiterinnen, die ausnahmslos übernommen wurden. Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt begrüßte den neuen Nachbarn der Stadtverwaltung und wünschte ihm einen guten Start: „Ich freue mich, dass Sie sich für unser Tauberbischofsheim entschieden haben“. Dr. Maximilian Wilhelm lebt mit seiner Familie (verheiratet, zwei Kinder) bei Würzburg und hat sich bewusst für die Kreisstadt entschieden. Schon im Vorfeld war er jahrelang in der Zahnarztpraxis Dr. Lahrsow in Teilzeit tätig. Seine berufliche Erfahrung hat er vor allem bei der Bundeswehr gesammelt, wo er nach seinem Examen an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Ende 2008 praktiziert hat. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

