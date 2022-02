Wiederwahl Steinmeiers: Lockere Stimmung bei Wahl ins höchste Staatsamt

Odenwald-Tauber. Die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten galt zwar als sicher, dennoch ist ein solcher Akt, der in der Regel nur alle fünf Jahre stattfindet, immer auch etwas Besonderes für diejenigen, die dabei sein dürfen. Aus dem Wahlkreis Odenwald-Tauber waren Nina Warken und Dr. Christina Baum als Bundestagsabgeordnete gesetzt.

Daneben gesellten sich 19 Landtagsabgeordnete und Promis aus Baden-Württemberg zu den Parlamentariern. Fußballbundestrainer Hansi Flick war ebenso von der CDU nominiert worden wie Speerwurfweltmeister Johannes Vetter, die Tübinger Ärztin Lia Federle oder die Schriftstellerin Gaby Hauptmann. Die Schauspielerin Sibel Kekilli votierte ebenso auf der Liste der Grünen wie der Astronaut Alexander Gerst. Für die SPD war von der TV-Serie Soko-Stuttgart Astrid Fünderich mit dabei und für die FDP der Unternehmer Hans-Peter Stihl.

Beeindruckendes Haus

„Natürlich war die Wahl weniger festlich als im Plenarsaal“, so MdB Nina Warken auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Dennoch fand sie den Wahlort – das riesige Paul-Löbe-Haus mit seinen über 61 000 Quadratmetern – sehr beeindruckend. Alles spielte sich auf verschiedenen Etagen ab, manche waren in Besprechungszimmer gesetzt worden, so dass dort eine Art Hinterzimmeratmosphäre geherrscht habe.

Die Schriftstellerin Gaby Hauptmann, die bereits vor zehn Jahren an einer Bundespräsidentenwahl teilgenommen hatte, habe festgestellt, dass es mehr Freiraum gebe, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Da stimme ich zu“, so Nina Warken. Man habe deutlich gespürt, dass alle froh über diese Präsenzveranstaltung gewesen seien. „Es herrschte eine lockere Stimmung“, beschreibt sie die Atmosphäre.

Lob hat sie für die Organisation. Alles habe wie am Schnürchen geklappt, so dass der Wahlgang zügig vonstatten gingen. Es habe kein langes Anstehen wie sonst gegeben. Einzig das zweistündige Anstehen vor dem obligatorischen Corona-Test einen Tag zuvor in der Kälte sei ein wenig nervig gewesen.

Mit dem vorhersehbaren Ergebnis ist Warken zufrieden. Natürlich sei sie von CDU-Mitgliedern gefragt worden, warum die Partei keinen eigenen Kandidaten aufgestellt habe. „Wir sehen uns hier in der staatspolitischen Verantwortung. Wir haben Frank-Walter Steinmeier vor fünf Jahren unterstützt und haben keine Kritik an seiner Amtsführung“, sagt sie.

Die Rede, die er nach seiner Wiederwahl gehalten habe, sei sehr gut gewesen. So eine Klarheit wünsche sie sich auch von Bundeskanzler Olaf Scholz.

Konstanz ist jetzt wichtig

Die Forderung nach einer Frau im höchsten Staatsamt könne sie zwar nachvollziehen, findet aber, dass dafür bei der nächsten Wahl auch noch Zeit sei. Schließlich sei eine Frau 16 Jahre Kanzlerin gewesen, hohe Positionen, wie das Amt der Bundestagspräsidentin, das Außen- und das Verteidigungsministerium, seien weiblich besetzt.

Für MdB Nina Warken zählt jetzt die Konstanz, die in den momentan unruhigen Zeiten wichtiger ist denn je.