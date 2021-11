Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schulzentrum Am Wört - Der Zehntklässler Tim Klose hat ein Programm entwickelt, über das W-Lan-Netzwerke in jedem Klassenzimmer aufgebaut werden können Wie ein Tauberbischofsheimer Schüler die Digitalisierung selbst in die Hand genommen hat

Der Zehntklässler Tim Klose hat ein Programm für das Schulzentrum entwickelt, über das W-Lan- Netzwerke in jedem Klassenzimmer aufgebaut und für den Unterricht genutzt werden können.