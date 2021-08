Wichtiges Etappenziel auf dem Weg in den Beruf

Tauberbischofsheim. 19 Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule für Wirtschaft (Wirtschaftsschule) an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim haben ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Mit der Mittleren Reife steht den Absolventen jetzt offen, ob sie an einer weiterführenden Schule einen höheren Abschluss erreichen möchten oder eine Ausbildung beginnen wollen. Mit Stolz können die Schüler auf zwei ereignisreiche Jahre zurückblicken, denn der Unterricht umfasste nicht nur allgemeinbildende und fachspezifische Fächer, sondern wurde durch das Fach Projektkompetenz sowie mit Arbeiten in einer Übungsfirma bereichert.

Kürzlich durften die Absolventen ihre Zeugnisse bei einer Feierstunde in Empfang nehmen. Diese fand auf Grund der aktuellen Vorgaben im kleineren Rahmen statt. Abteilungsleiter Uwe Daub begrüßte alle Anwesenden. Er bedauerte, dass die Veranstaltung nur unter Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen durchführbar sei. Dennoch solle keiner in einen Trauerzustand verfallen, sondern sich über das gelungene Werk und das Erreichen des mittleren Bildungsabschlusses freuen.

Auch Schulleiter Robert Dambach gratulierte zu den bestandenen Prüfungen. Jeder habe Stärken und Schwächen. Wichtig sei es, nicht nur die Schwächen auszumerzen, sondern seine Stärken auszuspielen und dadurch einzigartig zu werden. Mit besten Wünschen für den privaten und beruflichen Lebensweg schloss Dambach seine Rede.

Klassenlehrer Christian Lauer gab anschließend einem Rückblick auf die letzten zwei Jahre, in denen es positive aber auch weniger erfreuliche Situation durchzustehen galt. „Jetzt, am Ende des Wegabschnitts, gilt es jedoch zu feiern. Viele nehmen einen Ausbildungsplatz wahr oder besuchen eine weiterführende Schule. Dies zeigt uns als Lehrern die Wertigkeit und Anerkennung dieses Abschlusses beziehungsweise dieser Schulart bei den Unternehmen in der Region“, betonte Lauer.

Er wünschte für die Zukunft alles Gute und erwähnte den seit einigen Jahren existierenden Förderverein, der das schulische Leben, einzelne Schüler oder besondere Projekte unterstütze.

Abteilungsleiter Uwe Daub und Klassenlehrer Christian Lauer übergaben im Anschluss die Zeugnisse. Für besondere Leistungen erhielt Cathy Holler ein Lob.

Bestanden haben: Laureen Burkard, Aleyna Cevik, Jannik Ditter, Noel Epp, Sheena-Maureen Fingerhut, Jeroen Göller, Elora Hepp, Finn Hökel, Cathy Holler, Suhejb Imamovic, Dalmina Ionica, Sebastian Kuhn, Tim Lammer, Erika Legankova, Timo Mathies, Andrei-Alexandru Racolta, Marvin Rothmeyer, Selin Sendere und Jennifer Seubert.