Wichtiger Stützpfeiler in sozialen Belangen

Main-Tauber-Kreis. Kurzreferate zur aktuellen politischen Entwicklung und Situation, Tätigkeitsberichte sowie zwei besondere Ehrungen standen im Mittelpunkt der 26. Kreiskonferenz des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim.

Die Begrüßung erfolgte durch den Kreisverbandsvorsitzenden Kurt Weiland im Landhotel „Edelfinger Hof“. MdB Nina Warken, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, Vizepräsident des Baden-Württembergischen Landtags, Bad Mergentheims Bürgermeisterstellvertreter Andreas Lehr, Landrat Christoph Schauder, Werner Raab, Bezirksvorstands- und stellvertretender Landesverbandsvorsitzender Nordbaden, sowie Werner Seeger, Vorsitzender des VdK-Kreisverbands Bad Mergentheim, sprachen Grußworte.

Besondere Ehrungen für Kurt Weiland und Reinhold Adelmann Eine besondere Ehrung wurde dem Vorsitzenden des VdK-Kreisverbands Tauberbischofsheim, Kurt Weiland, zuteil: Er erhielt in Anerkennung seiner besonderen Leistungen für den Aufbau des Verbandes und seiner Verdienste für den ihm anvertrauten Personenkreis die Goldene Ehrennadel des VdK-Landesverbandes Baden-Württemberg. Weiland übt seit 2012 das Amt als Kreisverbandsvorsitzender aus. „Die Tat kommt vor dem Wort. Was wir tun, ist wichtig, was wir sagen auch, aber am Schönsten ist es, wenn wir das tun, was wir sagen“, meinte der stellvertretende Landesverbands- und amtierende Bezirksvorstandsvorsitzende Nordbaden Werner Raab, der die Auszeichnung vornahm. Ebenfalls mit der Goldenen Vierdienstnadel des Baden-Württembergischen VdK-Landesverbandes ausgezeichnet wurde Reinhold Adelmann. Der Geehrte ist seit 2012 Schatzmeister des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim. pdw

„Dass Sie Ihren Verbandstag in Edelfingen abhalten, zeigt die Verbundenheit beider VdK-Kreisverbände im Main-Tauber-Kreis“, attestierte Andreas Lehr, der die Grüße von OB Udo Glatthaar und des Bad Mergentheimer Stadtrates überbrachte. Den VdK bezeichnete er als sehr wichtigen Ansprechpartner und Stützpfeiler in sozialen Belangen. Insbesondere in dieser momentan angespannten Situation – aufgrund Corona, Ukrainekrieg und wirtschaftlichen Sorgen – sei der größte deutsche Sozialverband „ bedeutsamer Mutmacher, der aktiv Hilfe anbietet und leistet“.

Da Corona-bedingt so gut wie keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten, fiel der Geschäftsbericht des VdK-Kreisvorsitzenden relativ kurz aus.

Sehr erfreut hingegen konnte er einen Zuwachs von 5629 auf 5834 Mitglieder (plus 3,6 Prozent) für das Gesamtjahr 2021 vermelden. „Somit kratzen wir bereits ganz knapp an der Marke von 6000 Mitgliedern, die wir vielleicht schon im Mai erreichen können“, meinte Weiland optimistisch.

Zu den besonderen Aktivitäten zählte eine kurzfristige Spendenaktion anlässlich der Flutkatastrophe im Ahrtal im Juli 2021. Hierbei wurden über 12 000 Euro gesammelt und dem dortigen VdK-Kreisverband zur Verfügung gestellt, dessen Geschäftsstelle bei dem Hochwasser komplett zerstört wurde. Zusätzlich rief der VdK-Kreisverband zu einer Sammlung von Sachspenden auf, die mit zwei Transporter ins Ahrtal gebracht wurden.

In jüngster Zeit startete der VdK-Kreisverband einen Aufruf an Bürger, die kurzfristig Übernachtungsmöglichkeiten für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollen. Aufgrund der Vielzahl an Rückmeldungen habe er geplant, zusätzlich gemeinsam mit einem Dolmetscher, einem Arzt und einer Psychologin nach Berlin zu fahren sowie rund 50 Flüchtlinge ins Taubertal mitzunehmen, so Weiland. Auf Bitte des Landratsamtes wurde diese Aktion jedoch abgesagt, da sich die Kreise in Videokonferenzen mit dem Land Baden-Württemberg geeinigt hatten, die Verteilung der Flüchtlinge zentral zu steuern.

„Ich kann sehr wohl verstehen, dass so eine große Flüchtlingswelle gut und zentral organisiert werden muss, aber aus meiner Sicht können diese Flüchtlinge nicht solange warten, bis wir als Staat alles detailliert geregelt haben“, gab der Kreisverbandsvorsitzende zu bedenken. „Auch wenn wir diese Aktion nicht wie beabsichtigt starten konnten, möchte ich mit meiner Hilfe nicht nachlassen“, versicherte Kurt Weiland.

Eine in der abgelaufenen Geschäftsperiode trotz Coronakrise insgesamt positive Wirtschaftslage des VdK-Kreisverbandes Tauberbischofsheim vermochte Schatzmeister Reinhold Adelmann zu vermelden. Nach der Bestätigung einer beanstandungsfreien Finanzführung durch Margot Härtl und Norbert Dühmig folgte die Entlastung des Vorstands.

Nach zehn Jahren gab Reinhold Adelmann das Amt des Schatzmeisters ab und wurde von Kurt Weiland mit einem Präsent verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde einstimmig die bisherige Revisorin Margot Härtl aus Schweigern gewählt.

Adelmann wurde für die nächste Amtsperiode zum Kassenprüfer neben Norbert Dühmig bestimmt. Gleichfalls von Kurt Weiland verabschiedet wurde der noch amtierende Geschäftsführer des VdK-Bezirksverbandes Nordbaden, Bernhard Gschwendner. Als dessen Nachfolger begrüßt wurde Ronny Hübsch.

Zum Abschluss referierte Werner Raab, Bezirksvorstands- und stellvertretender Landesverbandsvorsitzender Nordbaden, über aktuelle sozialpolitische Themen.