Main-Tauber-Kreis. „Die Infrastruktur unserer Radwege im Main-Tauber-Kreis ist ein wichtiger Baustein für die Mobilität im ländlichen Raum. Sowohl zahlreiche Touristen nutzen die Radwege, als auch viele Einwohner für den täglichen Weg zur Arbeit beispielsweise“, so der Landtagsabgeordnete für den Main-Tauber-Kreis, Professor Dr. Wolfgang Reinhart (CDU), anlässlich der in dieser Woche veröffentlichten Liste über förderfähige Projekte des Radwegbaus im Kreis.

„Der Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur geht voran. Baden-Württemberg gilt mittlerweile als Vorbild bei der Fuß- und Radverkehrsförderung“, freute sich auch der Grüne Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein, Vorsitzender im Arbeitskreis Verkehr und Sprecher für Fuß- und Radverkehr der Landtagsfraktion. Der Main-Tauber-Kreis profitiere von dem vorgestellten Förderprogramm für kommunale Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur.

Was ist geplant?

Folgende Projekte hat das Verkehrsministerium in die Liste genommen: L 2251 Sanierung Radweg „der Klassiker“ zwischen Creglingen und Klingen, die B+R Anlage am Bahnhof in Igersheim, den Lückenschluss im innerörtlichen Radwegnetz an der Albert-Schweitzer-Straße in Tauberbischofsheim, ebenfalls in Tauberbischofsheim den Radweg im Zuge des Ausbaus der K 2815 Pestalozziallee zwischen Schmiederstraße und Kreisverkehr Nordbrücke, Lückenschluss am Laurentiusberg für den Rad- und Fußweg, Sanierung des Radwegs zwischen Boxberg und Osterburken, Neuordnung des Bahnhofsumfelds in Weikersheim, Geh- und Radweg im Kembachtal, Neubau von Radwegen zwischen Werbach und Böttigheim, wie auch zwischen Markelsheim und Apfelbach. Die Aufnahme in die Liste der förderfähigen Projekte bedeutet jedoch nicht automatisch die Umsetzung. Hierfür müssen die Städte und Gemeinden beziehungsweise der Landkreis noch die konkreten Anträge auf Förderung beim Regierungspräsidium in Stuttgart stellen.

Erhalt und Ausbau wichtig

Reinhart zeigte sich dennoch zuversichtlich, dass die gelisteten Vorhaben nun schon bald in eine weitere Planungsphase gehen könnten. Der Erhalt und Ausbau des Radwegnetzes rund um den weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannten Fünf-Sterne-Radweg im Taubertal sei wichtig, um die Attraktivität der Region auch in dieser Hinsicht zu steigern und zu modernisieren. „Für die oft im Vergleich zu den Ballungszentren längeren Wege ist der Ausbau der Radwege unerlässlich“, sagte Reinhart. Auch hier habe der Main-Tauber-Kreis im Standortwettbewerb großes Potenzial, das nun abgerufen werden könne. Die deutliche Erhöhung von 18 auf 72 Millionen Euro Fördersumme für das Land in den letzten Jahren zeige, wohin die Reise gehe. Das Förderprogramm bestehe für die aktuelle Periode nun landesweit aus über 500 Maßnahmen, die dank Bundeshilfe mit einer Förderquote von bis zu 90 Prozent finanziert werden könnten.

„Mit dem Neu- und Ausbau der Fuß- und Radwege verbessert sich die Infrastruktur im Main-Tauber-Kreis deutlich“, betonte MdL Hermino Katzenstein.